كاس تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي التونسي و النجم الساحلي في الدور النهائي

Samedi 27 Avril 2019



وات

- سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة يوم السبت المقبل النجم الساحلي .وقد تاهل النجم الساحلي مساء اليوم بعد فوزه على مولودية بوسالم 3-صفر 25-22 و 28-26 و25-21 وكان الترجي تاهل بدوره اليوم بعد فوزه في صفاقس على حساب النادي الصفاقسي بنتيجة 3-2 (20/25 -20/25 -25/22 - 25/20- و15-11