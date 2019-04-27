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كاس تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي التونسي و النجم الساحلي في الدور النهائي

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة يوم السبت المقبل النجم الساحلي .
وقد تاهل النجم الساحلي مساء اليوم بعد فوزه على مولودية بوسالم 3-صفر 25-22 و 28-26 و25-21 وكان الترجي تاهل بدوره اليوم بعد فوزه في صفاقس على حساب النادي الصفاقسي بنتيجة 3-2 (20/25 -20/25 -25/22 - 25/20- و15-11



  
  
     
  
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