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بطولة تونس لكرة اليد - مجموعة التتويج - لقاء متاخر - فوز الترجي الرياضي على النجم الساحلي 30-27

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - انهزم النجم الساحلي اليوم امام الترجي الرياضي التونسي في سوسة بنتيجة 30-27 في مباراة متاخرة لحساب الجولة 14 الاخيرة من مجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية لكرة اليد .
وانهى الترجي سباق مجموعة التتويج في المركز الاول فيما تحصل النجم على المركز الثاني امام النادي الافريقي الثالث ومكارم المهدية الرابعة.
وكانت اندية الترجي والنجم والنادي الافريقي ومكارم المهدية ضمنت المشاركة في دور المربع الذهبي من سباق البطولة .


  
  
     
  
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