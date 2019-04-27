نهائي بطولة كرة السلة - الجولة الثالثة - فوز الاتحاد المنستيري على النجم الرادسي 80-77

Samedi 27 Avril 2019



وات

- فاز الاتحاد المنستيري على النجم الرادسي 80-77 بعد تمديد الوقت في مناسبتين (61-61 و68-68) اليوم السبت بقاعة المنستير في الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة تونس لكرة السلة.وتقام الجولة الرابعة الاربعاء 1 ماي بالمنستير.واصبح الاتحاد المنستيري على اثر الجولة الثالثة متقدما 2-1 بعد ان فاز في الجولة الثانية برادس 88-78 فيما الت الجولة الاولى التي اقيمت برادس لصالح النجم الرادسي بنتيجة 75-64 ويتوج الفريق الذي يتوفق في تحقيق ثلاثة انتصارات بلقب البطولة.وفي صورة التعادل (2-2) تقام مباراة خامسة فاصلة برادس لتحديد البطل.