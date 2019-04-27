رابطة الابطال الافريقية - الترجي الرياضي يكسب الفصل الاول من حوار الدور نصف النهائي

Samedi 27 Avril 2019



وات

- كسب الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) الجولة الاولى من حوار الدور نصف النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم مع تي بي مازمبي الكونغولي بهدف لصفر سجله اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 51 في انتظار لقاء الحسم المقرر السبت القادم بمدينة لوبومباشي.ولئن سعى الترجي الرياضي الى تحقيق اسبقية مريحة في لقاء الذهاب بفارق هدفين على الاقل لتعبيد الطريق نحو بلوغ النهائي الا انه اكتفى بالحد الادنى المطلوب امام الفريق الكونغولي الذي توخى اسلوبا دفاعيا من اجل العودة الى الكونغو الديمقراطية بنتيجة تبقي على حظوظه كاملة في مباراة الاياب التي ستقام على ارضه وامام جماهيره.ونجح الفريق الكونغولي في الشوط الاول في الحد من خطورة العمليات الهجومية للترجي الرياضي الذي كانت سيطرته الميدانية واضحة لكن دون خطورة تذكر على دفاع المنافس باستثناء الفرصة التي اتيحت للمهاجم طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 15 لما انفرد بالحارس غبوهوو الا ان الاخير تدخل ببراعة.وخسر الترجي الرياضي خلال الفترة الاولى جهود مهاجمه الليبي حمدو الهوني الذي تعرض الى تدخل عنيف في الدقيقة الخامسة لكنه واصل اللعب الى حد الدقيقة 32 موعد تغييره بزميله انيس البدري.واعطى دخول البدري نفسا هجوميا جديدا لفريق الاحمر والاصفر اتضح بشكل واضح خلال الشوط الثاني الذي شهدت دقائقه الاولى ضغطا كبيرا من قبل زملاء انيس البدري الذين هددوا مرمى مازمبي في مناسبتين متتاليتين بواسطة الكامروني فرانك كوم الذي لم يحسن اقتناص الكرة براسه في الدقيقة 47 ويوسف البلايلي الذي سدد فوق المرمى في الدقيقة 48 قبل ان يتوصل اللاعب الجزائري من الاهتداء الى طريق الشباك على اثر توزيعة من الجهة اليمنى لدفاع مازمبي في اتجاه طه ياسين الخنيسي الذي لم يلمس الكرة براسه لتتابع مسارها الى الشباك.وحاول الترجي الرياضي اثر ذلك تدعيم اسبقيته الا ان حارس مازمبي كان بالمرصاد لمحاولات ابناء المدرب معين الشعباني ولاسيما لتسديدة هيثم الجويني في الدقيقة 86 ويذكر ان الفريق الكونغولي لعب منذ الدقيقة 73 بعشرة لاعبين بعد اقصاء مدافعه تشونغو بسبب جمعه لانذارين فيما اضطر الترجي الرياضي الى تعويض مدافعه العائد بعد غياب طويل خليل شمام بسبب الاصابة.وتبقى حظوظ الترجي الرياضي وافرة في متابعة مسيرته نحو المحافظة على تاجه القاري رغم صعوبة المهمة التي تنتظره السبت القادم بمدينة لوبومباشي.معز بن شريفية - محمد امين المسكيني - شمس الدين الذوادي - خليل شمام (عوضه سعد بقير 75) - ايمن بن محمد - فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - حمدو الهوني (عوضه انيس البدري 33)- غيلان الشعلالي - يوسف البلايلي - طه ياسين الخنيسي (عوضه هيثم الجويني 70).