النساء الكادحات و نفاق نساء الأجندات

Samedi 27 Avril 2019



نساء العمق ، نساء الفلاحة ، أولئك اللاتي يبدان يومهن على الطوى لينقُبن الارض و ليَروينها بعرقهن قبل الماء ، لتخضرّ الأرض التي أهملتها ( وزارة الفلاحة ) لتنبت و تثمر الخيرات ، لتنبت الجلبانة و الفول و الڨنارية و البطاطا و الطماطم و غيرها من الخضروات مقابل بعض الدنانير ، يشقين ليخرجن خير الأرض ، ليصل إلى ( هوانم ) المدن و العواصم المخضبات و الكاسيات و ( المبرفمات ) بآخر صيحات الموضة فياكلن و لا يدرين من وراء كل هذا !!!هؤلاء هنّ النساء اللاتي تمثلهن فاجعة اليوم و ما قبلها من الفواجع التي ذهبت بارواح كثيرةأكلما تعلقت الفاجعة بنساء العمق سكتت اصوات التحرر المزيف و انكمشت دعايات و سمسرة حقوق المراة ؟ اكلما كان المصاب جلل في حوادث الموت للنساء الكادحات في صمت ضاع نديب و ولولة النساء الديمقراطيات و لجان الصياغات و مجاميع معاندة الشرع فحشرن رؤوسهن في الرمال الملطخة بدماء هؤلاء المفقودات من نساء هذا الوطن !؟؟؟أينهنّ صاحبات التحرر المزيف و رشوة المنظمات العالمية و سفيرات الطعن في الدين و الهوية !؟؟ اينهن أفِالخارج هنّ ام لم يفقن من سهرات آخر الهزيع ،،، الم يسمعن ما حلّ ( بمنظوراتهن ) ام هنّ لا يتبنين الا قضايا الامهات العازبات و المطلقات و فتيات الكاباريهات و الكازينوات !؟؟؟؟