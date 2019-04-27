Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - A Gadan Alkak  

النساء الكادحات و نفاق نساء الأجندات

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
بقلم / منجي باكير

نساء العمق ، نساء الفلاحة ، أولئك اللاتي يبدان يومهن على الطوى لينقُبن الارض و ليَروينها بعرقهن قبل الماء ، لتخضرّ الأرض التي أهملتها ( وزارة الفلاحة ) لتنبت و تثمر الخيرات ، لتنبت الجلبانة و الفول و الڨنارية و البطاطا و الطماطم و غيرها من الخضروات مقابل بعض الدنانير ، يشقين ليخرجن خير الأرض ، ليصل إلى ( هوانم ) المدن و العواصم المخضبات و الكاسيات و ( المبرفمات ) بآخر صيحات الموضة فياكلن و لا يدرين من وراء كل هذا !!!
هؤلاء هنّ النساء اللاتي تمثلهن فاجعة اليوم و ما قبلها من الفواجع التي ذهبت بارواح كثيرة


أكلما تعلقت الفاجعة بنساء العمق سكتت اصوات التحرر المزيف و انكمشت دعايات و سمسرة حقوق المراة ؟ اكلما كان المصاب جلل في حوادث الموت للنساء الكادحات في صمت ضاع نديب و ولولة النساء الديمقراطيات و لجان الصياغات و مجاميع معاندة الشرع فحشرن رؤوسهن في الرمال الملطخة بدماء هؤلاء المفقودات من نساء هذا الوطن !؟؟؟

أينهنّ صاحبات التحرر المزيف و رشوة المنظمات العالمية و سفيرات الطعن في الدين و الهوية !؟؟ اينهن أفِالخارج هنّ ام لم يفقن من سهرات آخر الهزيع ،،، الم يسمعن ما حلّ ( بمنظوراتهن ) ام هنّ لا يتبنين الا قضايا الامهات العازبات و المطلقات و فتيات الكاباريهات و الكازينوات !؟؟؟؟

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181321

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 27 Avril 2019 à 18h 43m |           
كلمة حق مدوية نحن في اشد الحاجة لها ولمثلها لوضع حد للمغالطات ورفع الالتباس
الف شكر للكاتب



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