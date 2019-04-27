ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي ''كاف'': '' النادي الصفاقسي يملك كل مفاتيح الفوز'' ( رود كرول)

Samedi 27 Avril 2019



وات

- يواجه فريق النادي الصفاقسي نهضة بركان المغربي غدا الأحد ضمن ذهاب الدور نصف النهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعزيمة على الفوز مع الحذر من قبول الأهداف التي قد تعقد مأمورية بلوغ الدور النهائي خلال مباراة العودة يوم 5 ماي القادم بالمغرب.واعتبر المدرب الهولندي رود كرول في ندوة صحفية ظهر اليوم السبت بملعب الطيب المهيري أن النادي الصفاقسي يملك كل مفاتيح الفوز وتحقيق خطوة مهمة على درب التأهل إلى الدور النهائي للمسابقة منذ مباراة الذهاب وقبل مباراة العودة في المغرب وذلك بالنظر إلى ما يعتبره جاهزية الفريق سواء من حيث الزاد البشري أو الاستعدادات للمباراة.وقال كرول في إجابة على سؤال "وات بشأن" خياره الأول في اللعب خلال المباراة الانتصار بأكبر عدد ممكن من الأهداف أو عدم قبول الأهداف : "نحن سنلعب كالعادة من اجل الفوز هو غايتنا الأولى وهدفنا الأساسي كلن يبقى السيناريو الأفضل هو الانتصار مع عدم قبول الأهداف".كما أثنى الفني الهولندي على الخصال الفنية والتكتيكية للفريق المغربي على حداثة تجربته في المجال القاري بالخصوص واعتبر أن غياب بعض لاعبيه في هذه المباراة لا يعني أنه سيكون فريقا سهلا.وشدد على ذات المعنى اللاعب علاء الدين المرزوقي الذي أكد أن فريق نهضة بركان فريق جيد مؤكدا في المقابل أنه لا خيار أمام النادي الصفاقسي سوى تحقيق نتيجة إيجابية منذ مباراة الذهاب.وأشار إلى أن الهدف الثاني يمكن أن يكون على درجة عالية من الأهمية في الحصيلة النهائية لمقابلتي الدور النصف النهائي تحرير أقدام اللاعبين وجعلهم في طريق مفتوح نحو بلوغ الدور النهائي وتجديد العهد مع التتويج بهذه الكأس.من جهته، اعتبر مدرب فريق نهضة بركان المغربي منير الجعواني في ندوة صحفية عقدها مباشرة قبل هذه الندوة ان المقابلة ستكون صعبة للفريقين واصفا المباراة بالتي "تُربح ولا تُلعب" وشدد على أهمية العامل الذهني فيها الذي سيكون محددا وفق تقديره بالنظر إلى حجم الضغط النفسي المسلط على الفريقين.وقال الجعواني : "سنواجه فريقا قويا يحظى بمساندة جماهيرية كبيرة وله تجربة كبيرة، ولكننا سنلعب وندافع على حظوظنا.هدفنا الرئيسي في هذه المقابلة هو أن لا نخسر وأن نحقق نتيجة جيدة تضعنا في حالة مريحة قبل لقاء العودة. سنسعى إلى تحقيق حلم وإنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور النهائي ولما لا الفوز بالكأس".وعن الغيابات الأربعة المنتظرة في صفوف فريقه وهم المدافع محمد عزيز ولاعب الوسط البوركيني ألان تراوري وصانع الألعاب عبد الصمد المباركي والجناح يوسف السعيدي، قال مدرب الفريق المغربي أنه رغم أهميتهم كعناصر أساسية في الفريق فان نهضة بركان عازم على رفع التحدي وأن المعوضين سيقومون بما هو مطلوب منهم.بدوره أكد اللاعب المغربي محمد عبد الله عزم فريقه على تقديم مباراة جيدة تسهل عليه المهمة في مباراة الإياب.يذكر أن عملية بيع التذاكر لا تزال جارية بمركب فريق النادي الصفاقسي علما وأن العدد الجملي المرخص فيه هو 10 آلاف تذكرة.