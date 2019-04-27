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الهاروني: حركة النهضة التونسية تعتزم الإعلان عن مرشحها لانتخابات الرئاسة في الوقت المناسب

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
باب نات/سبوتنيك - تونس - سارة نور الدين - أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية القيادي عبد الكريم الهاروني أن الحركة لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة عام 2014، مشددا على أن الإعلان عن مرشحها سيكون في الوقت المناسب.

وقال الهاروني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "حركة النهضة في 2019 لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما كانت في 2014"، موضحا "في 2014 لم تقدم النهضة مرشحا... بحثت عن مرشح توافقي، ولكن لم تجد هذا المرشح التوافقي للأسف، لذلك أعطت الحرية لأعضائها لانتخاب من يرونه الأفضل لتونس".


وأضاف الهاروني "الآن النهضة هي الحزب الأول في البلاد، وقررت أن يكون لها مرشحا، ولكن مسألة من يكون هذا المرشح، من داخلها، أي رئيس الحركة كما يقول القانون الأساسي للحركة، أو شخصية أخرى من خارجها، أمر لا زلنا لم نقرره بعد".

وأكد الهاروني "من يقرر هذا الأمر [تسمية المرشح] هو مجلس الشورى، وسنجتمع قريبا وندرس هذا الأمر لأنه مهم، فحركة النهضة بعد 50 سنة أصبحت معنية بالانتخابات الرئاسية، وبتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، سواء من داخلها أو أن تدعم شخصية من خارجها أو قريبة منها، لكن لم نتخذ قرارا في هذا الأمر بعد"، موضحا "قررنا أن يكون لنا مرشح فلسنا محايدين، وهذه خطوة للأمام، ولكن من هي هذه الشخصية، فمجلس الشورى سيجتمع ويقرر إن كانت من داخل النهضة أو خارجها، وسندرس كل المعطيات ومصلحة البلاد، ونتخذ قرارنا في الوقت المناسب".

وتابع الهاروني "لا نريد أن نستعجل بالإعلان عن مرشحنا، وكذلك لا نريد أن نتأخر، لذلك سنختار الوقت المناسب، حتى يكون هذا الإعلان مفيدا للتجربة التونسية، وللمنافسة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية".

  
  
     
  
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