ما حدث في جامعة منوبة هو من حماقات اليسار الإستئصالي

Samedi 27 Avril 2019



إنّ ما وقع من تهجم و عنف شديد و صارخ في قاعة محاضرات في كلية جامعية من طلبة مشاريع كفايات إجتماعية المستقبل ، ما وقع من افعال ظلامية خطيرة على ضيوف و شهود على حقبة تاريخية من تونس ، على آباء و مسؤولين حزبيين و على قامات باعت انفسها و ضحت في سبيل الوطن و في سبيل ان تكون فيه جامعة حرة ، إنما هو فعل ساخط ماحق يحمله مجاميع اليسار الأحمر الإستئصالي الحاقد ، مجاميع ثقفوت لُقحت باكرا بأمصال كراهية الآخر و القطع مع الراي الآخر و محق الآخر و الرفض القاطق للتعايش الإجتماعي السلمي مع الآخر ،،، مجاميع مرجعيتها و تكوينها و حاضنتها بقايا اليسار السياسي المختطف و المهيمن لثلاثية الإعلام و التعليم و الثقافة من بعد الثورة ....ما حدث مع قيادات النهضة على بشاعته فهو لا يقاس امام ما آل إليه حال التعليم في البلاد - بفضل - هذا الإتجاه الفاسد المفسد الذي تربى على - قيم - اندثرت من كل العالم و يراد ٱحياؤها في وطننا ، قيم المنجل و المطرقة التي حولوا ادبياتها من ادوات بناء إلى ادوات هدم و تقويض و معاداة و كثير من الشرور ...نبهنا سابقا و نعيد و لعل مثل هكذا حادثة اليمة تساعد على حسن التشخيص و إيجاد الحلول : التعليم و الثقافة و الإعلام لا ينطقون و لا يتبنون لسان الوطن و لا هوية الوطن ، هم مختطفون لدى هذا اليسار بكل سياساته القطعية و مكامنه الحاقدة و يجب ان يتحرروا ليرجع الوطن إلى حاضنته و ليستقيم حاله و يلتفت إلى عملية البناء و الإرتقاء ....اخيرا نقول هل استوعبت النهضة الدرس بعدما ( ضُرب راسها في الحيط ) !؟؟؟