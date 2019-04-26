4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك هيديرسفيلد تاون

Vendredi 26 Avril 2019
الأناضول - حقق المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول، الجمعة، 4 أرقام بعد تسجيله لهدفين في شباك هيديرسفيلد تاون في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
وجاءت أرقام صلاح على النحو التالي:
- صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل حاجز الـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي بموسمين متتاليين، بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996)، ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).
- أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في أول 100 مباراة يخوضها بقميص ليفربول، إذ وصل إلى 69 هدفًا، متخطيًا الرقم التاريخي للثنائي روجير هانت، وسام رايبولد.
- ساهم صلاح في 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي بين تسجيل وصناعة، حيث سجل 21 هدفًا، وصنع 8، ليصبح أكثر لاعب يساهم بإحراز أهداف في الدوري هذا الموسم مناصفة مع البلجيكي إيدين هازارد جناح نادي تشيلسي، والذي ساهم بـ 29 هدفًا بين تسجيل وصناعة أيضًا.
-رفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات للهدف رقم 25، كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لليفربول هذا الموسم متخطيًا السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 24 هدفًا هذا الموسم.
وجاءت أرقام صلاح على النحو التالي:
- صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل حاجز الـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي بموسمين متتاليين، بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996)، ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).
- أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في أول 100 مباراة يخوضها بقميص ليفربول، إذ وصل إلى 69 هدفًا، متخطيًا الرقم التاريخي للثنائي روجير هانت، وسام رايبولد.
- ساهم صلاح في 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي بين تسجيل وصناعة، حيث سجل 21 هدفًا، وصنع 8، ليصبح أكثر لاعب يساهم بإحراز أهداف في الدوري هذا الموسم مناصفة مع البلجيكي إيدين هازارد جناح نادي تشيلسي، والذي ساهم بـ 29 هدفًا بين تسجيل وصناعة أيضًا.
-رفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات للهدف رقم 25، كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لليفربول هذا الموسم متخطيًا السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 24 هدفًا هذا الموسم.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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