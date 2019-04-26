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قضاء تكساس الأمريكية يوقف العمل بقانون يحظر مقاطعة إسرائيل

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
الأناضول - نيويورك/ ديلدار بايقان - قرر القضاء في ولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، وقف العمل بقانون يحظر مقاطعة إسرائيل، بحسب إعلام محلي.

ووفق تقارير إعلامية نشرتها صحف أمريكية، قرر روبرت بيتمان، القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات "مقاطعة إسرائيل".


ونقلت الصحف عن بيتمان قوله إنّ المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفًا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور.

وشدد الاتحاد أنّ القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي".

وشهدت بعض الولايات الأمريكية بينها تكساس، خلال فترات مختلفة، تشريع قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل، بما يتعارض مع "حرية التعبير والحق في المقاطعة".

  
  
     
  
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