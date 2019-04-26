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كرة القدم : ايقاف ''نيمار'' ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة انه أوقف "نيمار" مهاجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب المباراة التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه "فضيحة" عقب احتساب ركلة جزاء حاسمة للمنافس "مانشستر يونايتد" في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برينس" ليبلغ الفريق الانقليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.
وقال توماس توخيل مدرب سان جيرمان إن تعليقات اللاعب البرازيلي صدرت في خضم توتر الموقف ملمحا إلى ضرورة عدم معاقبته.

وكان نيمار عاد مؤخرا إلى المشاركة مع فريقه عقب ثلاثة أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة.
وتأهل سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب فوزه بلقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية هذا الموسم.

  
  
     
  
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