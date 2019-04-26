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بطولة افريقيا للجيدو /اليوم الثاني : نهال الاندلسي تحرز ذهبية وزن 70 كلغ

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - توجت لاعبة الجيدو التونسية نهال الاندلسي بالميدالية الذهبية لوزن 70 كلغ اليوم الجمعة خلال منافسات اليوم الثاني لبطولة امم افريقيا التي تحتضنها كيب تاون بجنوب افريقيا .
وفازت الاندلسي في المباراة النهائية على الجزائرية سعاد بالاكحل .
وكانت عناصر المنتخب التونسي للجيدو افتتحت فعاليات البطولة امس باحراز ميداليتين ذهبيتين وواحدة برونزية.
ومن جهته تحصل عبد العزيز بن عمار اليوم على الميدالية الفضية لوزن 81 كلغ اثر خسارته في الدور النهائي امام المصري محمد عبد العال .

وقد احرز امس فرج الذويبي ذهبية وزن 60 كلغ فيما توجت غفران الخليفي بذهبية وزن 57 كلغ.
واكتفت المصارعة اميمة البدوي بالميدالية البرونزية في وزن 48 كلغ.
وتعد البطولة الافريقية في جنوب افريقيا ترشيحية لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

  
  
     
  
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