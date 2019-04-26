ترامب يعلن أن المملكة العربية السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط

Vendredi 26 Avril 2019



باب نات/سبوتنيك

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط.وكتب ترامب، على "تويتر" : "تحدثت مع السعودية وغيرها (من الدول) بشأن توسيع تدفق النفط. الكل موافق."يذكر أن واشنطن أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر، وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونا