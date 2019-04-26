مباحثات تونسية روسية لإقامة منطقة تبادل حر

Vendredi 26 Avril 2019
الأناضول - تونس/ عائشة يحياوي - أعلن وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، الجمعة، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بلاده وروسيا، تناولت إقامة منطقة تبادل حر بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الباهي، على هامش اليوم الختامي لاجتماعات اللجنة المشتركة، والتي انطلقت الأربعاء، بالعاصمة التونسية، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى وعدد هام من رجال الأعمال الروس والمحليين.
ووفق الباهي، فإن من النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها؛ العمل على تكثيف الاستثمارات الروسية في تونس، "بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين".
ولفت إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو 500 مليون دولار.
من جانبه، اعتبر فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن مستوى التعاون الاقتصادي لبلاده مع تونس "لا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".
وفي تصريحات إعلامية على هامش الاجتماعات نفسها، قال المسؤول الروسي، "هناك إمكانية لعقد علاقات مشتركة في عدة قطاعات، منها الطاقة والنقل والصناعات الميكانيكية والزراعة والتربية".
وتابع: "نسعى إلى تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع تونس".
وفي تونس، توجد 9 مؤسسات روسية، ناشطة في قطاعات الزراعة والصناعات الصيدلية والاستشارات، باستثمارات إجمالية مقدرة بـ20.77 مليون دينار (ما يعادل نحو 6.9 مليون دولار)، وتوفر فرص عمل لـ780 شخصا، وفق بيانات رسمية.
وفي 2018، قدرت الصادرات التونسية إلى روسيا بحوالي 20 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الروسية نحو 500 مليون دولار.
وتصدّر تونس المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية نحو السوق الروسية، في حين تستورد منها المحروقات والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الباهي، على هامش اليوم الختامي لاجتماعات اللجنة المشتركة، والتي انطلقت الأربعاء، بالعاصمة التونسية، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى وعدد هام من رجال الأعمال الروس والمحليين.
ووفق الباهي، فإن من النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها؛ العمل على تكثيف الاستثمارات الروسية في تونس، "بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين".
ولفت إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو 500 مليون دولار.
من جانبه، اعتبر فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن مستوى التعاون الاقتصادي لبلاده مع تونس "لا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".
وفي تصريحات إعلامية على هامش الاجتماعات نفسها، قال المسؤول الروسي، "هناك إمكانية لعقد علاقات مشتركة في عدة قطاعات، منها الطاقة والنقل والصناعات الميكانيكية والزراعة والتربية".
وتابع: "نسعى إلى تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع تونس".
وفي تونس، توجد 9 مؤسسات روسية، ناشطة في قطاعات الزراعة والصناعات الصيدلية والاستشارات، باستثمارات إجمالية مقدرة بـ20.77 مليون دينار (ما يعادل نحو 6.9 مليون دولار)، وتوفر فرص عمل لـ780 شخصا، وفق بيانات رسمية.
وفي 2018، قدرت الصادرات التونسية إلى روسيا بحوالي 20 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الروسية نحو 500 مليون دولار.
وتصدّر تونس المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية نحو السوق الروسية، في حين تستورد منها المحروقات والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|19:05
|16:02
|12:24
|05:31
|03:55
|
23°
|22°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-15
|20°-13
|21°-12
|23°-12
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 388) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 296) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 745) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 899) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 941) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 822) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 678) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 885) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 441) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 433) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 134) عبير موسى امام القضاء
( 37 752) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 098) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 952) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 189) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 564) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 874) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 873) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 206) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 102) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:sarih (Tunisia )
Sur:تونس: السوق السوداء للعملة... أزمة السيولة وزيادة التضخم