مباحثات تونسية روسية لإقامة منطقة تبادل حر

Vendredi 26 Avril 2019



الأناضول

أعلن وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، الجمعة، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بلاده وروسيا، تناولت إقامة منطقة تبادل حر بين البلدين.جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الباهي، على هامش اليوم الختامي لاجتماعات اللجنة المشتركة، والتي انطلقت الأربعاء، بالعاصمة التونسية، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى وعدد هام من رجال الأعمال الروس والمحليين.ووفق الباهي، فإن من النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها؛ العمل على تكثيف الاستثمارات الروسية في تونس، "بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين".ولفت إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو 500 مليون دولار.من جانبه، اعتبر فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن مستوى التعاون الاقتصادي لبلاده مع تونس "لا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".وفي تصريحات إعلامية على هامش الاجتماعات نفسها، قال المسؤول الروسي، "هناك إمكانية لعقد علاقات مشتركة في عدة قطاعات، منها الطاقة والنقل والصناعات الميكانيكية والزراعة والتربية".وتابع: "نسعى إلى تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع تونس".وفي تونس، توجد 9 مؤسسات روسية، ناشطة في قطاعات الزراعة والصناعات الصيدلية والاستشارات، باستثمارات إجمالية مقدرة بـ20.77 مليون دينار (ما يعادل نحو 6.9 مليون دولار)، وتوفر فرص عمل لـ780 شخصا، وفق بيانات رسمية.وفي 2018، قدرت الصادرات التونسية إلى روسيا بحوالي 20 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الروسية نحو 500 مليون دولار.وتصدّر تونس المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية نحو السوق الروسية، في حين تستورد منها المحروقات والصناعات الميكانيكية والكهربائية.