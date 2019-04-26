الجائزة الكبرى للمبارزة لسيول - عزة بسباس تعود للمنافسات لكنها تخرج مبكرا من التصفيات

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- عادت عزة بسباس الى اجواء المنافسات الدولية في المبارزة بعد تعافيها من الاصابة لكنها خرجت مبكرا من تصفيات دورة الجائزة الكبرى بسيول كوريا الجنوبية امام اليابانية ميزاكي 11_ 15 رغم فوزها في ثلاث نزالات في الادوار التمهيدية للدورة.وتستعد عزة بسباس للمشاركة في الدورة المقبلة لكاس العالم للمبارزة المقررة في تونس من 10 الى 12 ماي المقبل.