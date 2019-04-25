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''الوفاق'' الليبية تقبض على ''داعشي'' ثالث خلال أقل من أسبوعين

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
الأناضول - وليد عبد الله - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، الخميس، القبض على عنصر ينتمي لتنظيم "داعش"، هو الثالث خلال أقل من أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية المعترف بها دوليا، في بيان، إن إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى، تمكنت من القبض على المدعو ياسر صالح خليفة الماجري والملقب بـ"التاجوري" والمكنى "أبو دجانة".


وأوضحت الوزارة أن عملية القبض "تأتي بناءً على تعليمات وزير الداخلية بشأن إعلان حالة الطوارئ، واستكمالا لعمليات البحث عن خلايا تنظيم داعش في المنطقة الغربية، والذي كثف نشاطه مستغلاً الهجوم الغاشم على طرابلس".

وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وأشارات الوزارة أن المقبوض عليه، بايع تنظيم "داعش" عام 2014، على يد المدعو أبو عامر الجزراوي، "أمير ولاية طرابلس"، وتولى عدة مناصب في التنظيم، منها منصب "أمير ديوان التعليم"، و"أمير مكتب الاقتصاد"، و"أمير ديوان الحسبه".

وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى عن التصدي لكل من ينتمي إلى أي تنظيم إرهابي متطرف، والعمل بقوة على بسط الأمن وفرض القانون ونبذ العنف والتشدد، بما يضمن السلام والاستقرار للوطن خصوصاً والمنطقة عموماً".

ومنذ أقل من أسبوعين، ألقت الوزارة القبض على عنصرين من "داعش"، أحدهم يدعى أنس أبريك المبروك الزوكي، ومعروف بـ"أبوعبد الله الدرناوي"، أما الآخر يُدعى محمد عبد الحكيم الهنيد، ومعروف باسم "الفاروق".

  
  
     
  
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