Radio Babnet Tunisie On Air: Omar Khayrat - Afwan Ayyoha Al Qanoon  

البيئة الثقافية زمن الشابي محور الملتقى العربي لأدب الواحة والصحراء بتوزر

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
وات - تنظم الجمعية التونسية للتنشيط الثقافي والسياحي، تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بتوزر، الملتقى العربي لأدب الواحة والصحراء بتوزر من 26 الى 28 أفريل، تحت شعار "البيئة الثقافية زمن الشابي"، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 110 لميلاد الشابي.
ويناقش الملتقى الذي يحضره عدد من الأساتذة الجامعين والمهتمين بالشأن الادبي، البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية للشابي في فترة العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، "باعتبار أن العبقرية لا تولد من فراغ، وتعتبر البيئة الثقافية عاملا مهما له تأثير بارز في بناء شخصية الشابي الفكرية والفنية".
ومن المنتظر أن تتوزع المحاضرات والشهادات المقدمة بين توزر والعاصمة ومختلف المدن التي زارها ومكث فيها الشابي لفترة معينة، فمدينة توزر كانت ومازالت مدينة المدارس القرآنية والزوايا الصوفية والمناظرات العلمية والسجالات الشعرية، وقبلة طالبي العلم من مختلف أنحاء البلاد ومن خارجها، وتميزت بجمال واحاتها وأوديتها ومياهها، كما كان لفترة إقامة الشابي في العاصمة أثر في تكوينه ومواقفه المنحازة الى التحرر والإصلاح.
ويفتتح الملتقى بجلسة عمل أولى تهتم بموضوع تثمين المنجز الإبداعي للشابي واستثماره ثقافيا وسياحيا، وتقدم خلالها مداخلات حول البيئة الثقافية المحلية ومكونات المشروع الثقافي التحديثي زمن الشابي، وانتشار شعر الشابي في اسبانيا وأمريكا اللاتينية.

وتقدم في الجلسة العلمية الثانية مداخلات حول "حداثة القصيدة وسياقاتها" و"رسم البيئة الثقافية في رسائل الشابي ومذكراته" و"تلقي الشابي في المشرق العربي"، في حين تقدم خلال الجلستين الثالثة والرابعة مداخلات بعنوان "الشابي قصاصا" و"عبقرية الشابي" و"الحركة الرومنطيقية وتأثيرها في شعر الشابي" و"الرومنطيقية من اتجاه فكري الى سمت شعري لدى الشابي".

  
  
     
  
festival-df9db02218f76c7b154a2ea5e1f11d2b-2019-04-25 23:07:37






0 de 0 commentaires pour l'article 181180



En continu

الخميس 25 أفريل 2019 | 19 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 19:04 16:01 12:24 05:32 03:56
16°
 16° % 87 :الرطــوبة
تونــس 15°
0.47 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1523°-1620°-1321°-1223°-13
  • Avoirs en devises
    13246,1

  • (25 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36650 DT        1$ =2,99341 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 avril)   287,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556234509|181180 180|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires