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شكري البجاوي يخلف منتصر الوحيشي على راس اكابر النادي البنزرتي

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
وات - اعلن عبد السلام السعيداني رئيس جمعية النادي البنزرتي انه تم تكليف المدرب شكري االبجاوي مدربا لفريق اكابر النادي البنزرتي خلفا لمنتصر الوحيشي وذلك خلال ندوة صحفية صباح اليوم ببنزرت.
ويعود البجاوي بذلك الى تدريب النادي البنزرتي كمدرب اول بعد ان سبق له العمل كمساعد عام 2012 .
كما تم تعيين هشام الصيد واحمد السويسي كمساعدين والابقاء على محمد التومي مدربا للحراس .


ويذكر ان شكري البجاوي اللاعب السابق بالنادي البنزرتي كانت له تجارب تدريب عديدة منها بالخصوص في جميعة جربة واولمبيك سيدي بوزيد والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة والاولمبي الباجي وهلال الشابة .
كما درب في البحرين.
ويحتل النادي البنزرتي المركز الرابع برصيد 31 نقطة قبل ست جولات من نهاية بطول الرابطة المحترفة الال لكرة القدم.
ويذكر ان النادي البنزرتي سيشارك في النسخة المقبلة للبطولة العربية ( كاس الملك محمد السادس للاندية الابطال ).

  
  
     
  
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