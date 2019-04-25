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179 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا خلال 10 سنوات

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
الأناضول - أنقرة/ محمد أمين هوروس - بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية، 179 مليار دولار، خلال الفترة ما بين 2009 -2018.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، فإن العلاقات التجارية والسياسية بين تركيا وبلدان القارة الإفريقية، شهدت زخماً بعد إعلان تركيا 2005 بـ"عام إفريقيا".


وساهمت زيادة عدد السفارات التركية التي افتتحت في البلدان الإفريقية، وارتفاع عدد وجهات رحلات الطيران للخطوط الجوية التركية إلى القارة السمراء، بتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

وبحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، فإن إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلدان الإفريقية بلغ 179 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين 2009 -2018.

وفقاً للمعلومات، فإن 66 بالمائة من المبلغ المذكور (117.5 مليار دولار)، يعادل قيمة التبادل التجاري بين تركيا وبلدان شمال إفريقيا، وباقي المبلغ مع الدول الأخرى في القارة.

وبلغ حجم الصادرات التركية خلال الفترة المذكورة إلى إفريقيا، 121 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات منها 58 مليار دولار.

وجاءت مصر في مقدمة البلدان الإفريقية الأكثر استيراداً من تركيا خلال 2018، بقيمة 3.1 مليارات دولار، واعقبتها الجزائر، والمغرب بملياري دولار لكل منهما.

كما تقدمت مصر قائمة الدول الإفريقية التي تستورد منها تركيا، بقيمة 2.2 مليار دولار في 2018، تلتها جنوب إفريقيا بـ1.4 مليار، والجزائر بـ1.1 مليار دولار.

  
  
     
  
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