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اغلاق جميع الكنائس في سريلانكا ''حتى إشعار آخر''

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
الأناضول - طلبت السلطات المختصة، الخميس، من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات حتى إشعار آخر.

ونقلت قناة "سي إن إيه" المسيحية عن مسؤول كنسي قوله "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس.. لن تُقام قداسات للمؤمنين إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح".


والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 359 شخصًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

والثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن تلك التفجيرات.

  
  
     
  
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