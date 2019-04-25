السعودية تصدر صكوكا محلية بـ3.1 مليارات دولار

Jeudi 25 Avril 2019
الأناضول - الرياض/طارق خالد - أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، إتمام الإصدار الرابع من الصكوك المحلية للعام الجاري، بقيمة 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة (استحقاق عام 2049)، متجاوزا إصدار الشهر الماضي (استحقاق 15 سنة)، وإصدارات 2018 التي كانت استحقاقاتها 10 سنوات.
وذكر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، سابقا، أنه يتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، خلال 2019.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمائة من ناتج 2017.
وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة (استحقاق عام 2049)، متجاوزا إصدار الشهر الماضي (استحقاق 15 سنة)، وإصدارات 2018 التي كانت استحقاقاتها 10 سنوات.
وذكر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، سابقا، أنه يتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، خلال 2019.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمائة من ناتج 2017.
وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار.
En continu
- Hier 21:03 المهدية: برمجة ثقافية متنوعة للفترة المقبلة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:29
|19:04
|16:01
|12:24
|05:32
|03:56
|
22°
|30°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|30°-16
|23°-14
|20°-12
|20°-11
|22°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 61 204) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 53 637) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 492) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 639) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 771) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 775) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 634) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 774) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 943) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 378) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 089) عبير موسى امام القضاء
( 37 643) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 036) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 927) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 146) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 848) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 840) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 318) وكيل الجمهورية: إيقاف منسق الحزب
( 28 149) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 005) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: ايمن العلوي: شكري بلعيد زعيم وبورقيبة زعيم والشاهد رجل بسيط صنعه الفايسبوك