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السعودية تصدر صكوكا محلية بـ3.1 مليارات دولار

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
الأناضول - الرياض/طارق خالد - أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، إتمام الإصدار الرابع من الصكوك المحلية للعام الجاري، بقيمة 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة (استحقاق عام 2049)، متجاوزا إصدار الشهر الماضي (استحقاق 15 سنة)، وإصدارات 2018 التي كانت استحقاقاتها 10 سنوات.


وذكر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، سابقا، أنه يتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، خلال 2019.

وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمائة من ناتج 2017.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار.

  
  
     
  
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