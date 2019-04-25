يلتقيان لأول مرة.. انطلاق قمة بوتين وكيم في روسيا

Jeudi 25 Avril 2019
الأناضول - موسكو/ علي جورا - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة فلاديفوستوك، المطلة على المحيط الهادي، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، في أول اجتماع بينهما منذ وصول الأخير إلى السلطة عام 2011.
وفي كلمة قبل بدء اللقاء في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية بمدينة فلاديفوستوك، قال بوتين إن زيارة كيم إلى روسيا ستخدم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف: "الزيارة ستساعد على فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وما يمكننا القيام به سوية، والأمر الذي يمكن أن تقوم به روسيا من أجل دعم تلك العملية القائمة حاليًا".
وأعرب بوتين عن ترحيب موسكو بجهود كوريا الشمالية في تطبيع علاقاتها مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
بدوره قال كيم إن اللقاء مع بوتين سيساعد على حل المشكلة في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدّد على أهمية اللقاء من أجل تقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
اللقاء الذي ينعقد وسط تدابير أمنية مشددة في فلاديفوستوك، يعدّ الأول من نوعه بين الزعيمين.
وفي كلمة قبل بدء اللقاء في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية بمدينة فلاديفوستوك، قال بوتين إن زيارة كيم إلى روسيا ستخدم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف: "الزيارة ستساعد على فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وما يمكننا القيام به سوية، والأمر الذي يمكن أن تقوم به روسيا من أجل دعم تلك العملية القائمة حاليًا".
وأعرب بوتين عن ترحيب موسكو بجهود كوريا الشمالية في تطبيع علاقاتها مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
بدوره قال كيم إن اللقاء مع بوتين سيساعد على حل المشكلة في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدّد على أهمية اللقاء من أجل تقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
اللقاء الذي ينعقد وسط تدابير أمنية مشددة في فلاديفوستوك، يعدّ الأول من نوعه بين الزعيمين.
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Par:mnasser57 (Austria )
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