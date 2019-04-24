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الجولة الثانية لنهائي بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الرادسي 88-78

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
وات - فاز الاتحاد المنستيري على النجم الرادسي بنتيجة 88-78 في مباراة الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة التي احتضنتها مساء يوم الاربعاء قاعة توفيق بوهيمة برادس.
وكان النجم الرادسي قد تفوق على الاتحاد المنستيري 75-64 يوم السبت الماضي برادس في اطار الجولة الاولى.
ويتوج الفريق الذي يتوفق في تحقيق ثلاثة انتصارات بلقب البطولة.
ويستضيف الاتحاد المنستيري منافسه النجم الرادسي في الجولتين الثالثة والرابعة.

وفي صورة التعادل (2-2) تقام مباراة خامسة فاصلة برادس لتحديد البطل.

  
  
     
  
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