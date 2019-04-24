الجولة الثانية لنهائي بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الرادسي 88-78

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- فاز الاتحاد المنستيري على النجم الرادسي بنتيجة 88-78 في مباراة الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة التي احتضنتها مساء يوم الاربعاء قاعة توفيق بوهيمة برادس.وكان النجم الرادسي قد تفوق على الاتحاد المنستيري 75-64 يوم السبت الماضي برادس في اطار الجولة الاولى.ويتوج الفريق الذي يتوفق في تحقيق ثلاثة انتصارات بلقب البطولة.ويستضيف الاتحاد المنستيري منافسه النجم الرادسي في الجولتين الثالثة والرابعة.وفي صورة التعادل (2-2) تقام مباراة خامسة فاصلة برادس لتحديد البطل.