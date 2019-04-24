Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Akoullk 3an El Shouk  

معركة طرابلس.. انكسار رأس حربة حفتر بعين زارة

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
الأناضول - أهم ما ميّز المعارك في طرابلس خلال اليوم العشرين من هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، على العاصمة الليبية طرابلس، تمكن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا من إبعاد القوات المهاجمة كيلومترات أخرى عن وسط العاصمة.

ويشكل تراجع قوات حفتر عن منطقة عين زارة، انكسارا لقواته (اللواء التاسع ترهونة) المتقدمة كرأس حربة في المحور الأوسط، المتوجه صوب قلب العاصمة ومقراتها السيادية.



  
  
     
  
festival-3b00f5be40d71ce6cc31c405a49d3e4d-2019-04-24 16:48:16






0 de 0 commentaires pour l'article 181116



En continu

الأربعاء 24 أفريل 2019 | 18 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 19:03 16:01 12:24 05:33 03:58
22°
 21° % 60 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1426°-1523°-1420°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    13180,5

  • (23 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,38651 DT        1$ =2,99892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 avril)   561,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556125443|181116 3203|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité