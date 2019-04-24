رئيس الوزراء الفرنسي السابق فيون وزوجته أمام القضاء مجددا في قضية الوظائف الوهمية

Mercredi 24 Avril 2019



فرانس 24

- غيرت قضية الوظائف الوهمية التي يشتبه رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون بأنه منحها لزوجته ولاثنين من أبنائه، معطيات الانتخابات الرئاسية الفرنسية وفيون متهم باختلاس الأموال العامة وعدم الالتزام بقواعد الشفافية السياسية، فيما تواجه زوجته تهما بالتواطؤ في الاختلاس وتلقي عائداته. ومن المتوقع محاكمتهما قبل نهاية العام الجاري. .. فيديو