كاس امم افريقيا 2019 - جامعة مالي تجري اتصالات مع جامعات الجزائر وكوت ديفوار و غانا وزيمبابوي لبرمجة وديات قبل النهائيات الافريقية

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- افاد الاتحاد الافريقي نقلا عن مدرب منتخب مالي محمد ماغاسوبا ان الجامعة المالية لكرة القدم برمجت ثلاث مقابلات دولية ودية قبل خوض نهائيات كاس مم افريقيا 2019 التي ستقام من 21 جوان الى 19 جويلية بمصر.وينطلق تربص منتخب مالي يوم 1 جوان المقبل بمركز رياضي النخبة عصمان تراوري بكابالا ثم يجري تربصا في ابو ظبي بالامارات حيث ينتظر ان يلاقي وديا نظيره الجزائري يوم 16 جوان المقبل في ابو ظبي .وافاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان مدرب منتخب مالي محمد ماغاسوبا ان اللقاء مع منتخب الجزائر سيسمح بوضع اللمسات الاخيرة على الفريق قبل خوض النهائيات الافريقية مشيراالى منتخب الجزائر يعد من اقوى المنتخبات الافريقية واضاف ماغاسوبا ان اتصالات جارية بين الجامعة المالية ونظيراتها في غانا و زمبابوي وكوت ديفوار من جل برمجة لقاءات ودية لكنها غير مؤكدة .ويذكر ان منتخب مالي الذي سيخوض الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا 2019 في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس وانغولا و موريتانيا سيفتتح مشاركته في "كان" مصر يوم 24 جوان في السويس مع منتخب موريتانيا ثم يلاقي المنتخب التونسي يوم 28 جوان قبل ملاقاة انغولا يوم 2 جويلية في الاسماعيلة.