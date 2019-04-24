استحداث ''وزارة اللامستحيل'' في الإمارات

Mercredi 24 Avril 2019
وكالات - أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات. وزارة اللامستحيل"، مشيرا الى أنها "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء". مشيرا في تغريدة أخرى "المستحيل ليس في قاموسنا".
وأكد الشيخ محمد أن الوزارة الجديدة "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل ".
وكان حاكم دبي أعرب يوم الإثنين 22 أبريل 2019 عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وأكد من خلال تغريدة "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
وسبق لدولة الإمارات أن استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات. وزارة اللامستحيل"، مشيرا الى أنها "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء". مشيرا في تغريدة أخرى "المستحيل ليس في قاموسنا".
وأكد الشيخ محمد أن الوزارة الجديدة "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل ".
وكان حاكم دبي أعرب يوم الإثنين 22 أبريل 2019 عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وأكد من خلال تغريدة "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
وسبق لدولة الإمارات أن استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.
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Par:lechef ( )
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