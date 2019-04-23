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الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مدير ''سوناطراك''

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله - أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، المدير العام لشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، المحسوب على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن "بن صالح" أنهى، الثلاثاء، مهام عبد المؤمن ولد قدور، بصفته مديرا عاما لمجمع "سوناطراك" للمحروقات، وعين مكانه رشيد حشيشي.


ويقود "ولد قدور" مجمع "سوناطراك" منذ 2017، وهو شخصية مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية بدأت في 22 فبراير/ شباط الماضي.

ورشيد حشيشي، من كوادر "سوناطرا ك"، ويشغل فيه منصب مدير الإنتاج.

  
  
     
  
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