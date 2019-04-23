ذهاب نصف نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا : حارس مرمى الترجي رامي الجريدي يغيب اسبوعين عن الميادين

Mardi 23 Avril 2019



وات

- سيغيب حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي رامي الجريدي عن مباراتي ذهاب و اياب الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمع فريق "باب سويقة" بمنافسه "تي بي مازمبي" الكونغولي وذلك بعد تعرضه لاصابة عضلية اثبتت الفحوصات التي اجراها ضرورة ابتعاده عن الميادين لمدة اسبوعين .ويذكر ان الترجي الرياضي سيواجه في مباراة الذهاب مازمبي الكونغولي يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء في حين ستدور مباراة الاياب يوم الاحد 4 ماي القادم بملعب لوبومباتشي انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا .