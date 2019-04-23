ذهاب نصف نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا : حارس مرمى الترجي رامي الجريدي يغيب اسبوعين عن الميادين

Mardi 23 Avril 2019
وات - سيغيب حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي رامي الجريدي عن مباراتي ذهاب و اياب الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمع فريق "باب سويقة" بمنافسه "تي بي مازمبي" الكونغولي وذلك بعد تعرضه لاصابة عضلية اثبتت الفحوصات التي اجراها ضرورة ابتعاده عن الميادين لمدة اسبوعين .
ويذكر ان الترجي الرياضي سيواجه في مباراة الذهاب مازمبي الكونغولي يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء في حين ستدور مباراة الاياب يوم الاحد 4 ماي القادم بملعب لوبومباتشي انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا .
ويذكر ان الترجي الرياضي سيواجه في مباراة الذهاب مازمبي الكونغولي يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء في حين ستدور مباراة الاياب يوم الاحد 4 ماي القادم بملعب لوبومباتشي انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:34
|04:00
|
18°
|18°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|18°-15
|25°-15
|24°-15
|23°-15
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 088) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 52 200) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 328) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 199) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 673) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 748) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 581) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 508) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 673) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 300) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 994) عبير موسى امام القضاء
( 37 523) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 35 981) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 903) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 120) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 804) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 787) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 115) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 956) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 858) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:kerker (France )
Sur: عيش تونسي: الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ