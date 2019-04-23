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قوات حفتر: نفذنا 4 ضربات جوية على تمركزات للوفاق بطرابلس

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
الأناضول - وليد عبد الله - أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة خفتر، الثلاثاء، أنها نفذت 4 ضربات جوية على تمركزات لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بالعاصمة طرابلس، دون تفاصيل عن نتائج تلك الضربات.

جاء ذلك على لسان أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، خلال مؤتمر صحفي، تابعه مراسل الأناضول.


وقال المسماري: "الطيران الجوي التابع لنا شن اليوم أربع ضربات جوية على تمركزات لقوات الوفاق في منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، ومعسكر 27 غربي طرابلس وهو يعتبر القاعدة الرئيسية التي تقوم بإمدادها بالذخيرة".

وأضاف المسماري أن "قوات الوفاق تحاول الآن التقدم نحو منطقة الهيرة، (جنوبي طرابلس) وذلك بعد وصول عدد من المرتزقة لقوات المنطقة الغربية والتي يقودها أسامة الجويلي وهي معركة شرسة ولم تتوقف هذه المعركة منذ بدء المواجهات".

وأشار المسماري أن "الموقف العام لايزال تحت السيطرة، ونحن مستمرون في المعركة".

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.

  
  
     
  
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