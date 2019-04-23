''مشاعر'' : مسلسل رمضاني ضخم على قرطاج+

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- تدخل قناة قرطاج+ سباق المنافسة في الانتاجات الدرامية الرمضانية بمسلسل "مشاعر" الذي يجسد بطولته نخبة من أبرز نجوم التمثيل في تونس مثل مريم بن شعبان ،أحمد الأندلسي ، هشام رستم ، محمد بن مراد ، محمد السياري و سامية رحيم ، و من الجزائر حسان كشاش و سارة العلامة و نبيل العسلي .و يعتمد العمل على حبكة السيناريو التركي و قوة الصورة التركية بفضل المخرج محمد الجوك الذي استعمل آخر تقنيات التصوير و الابهار و كانت تونس من رأس الجبل ببنزرت الى توزر مسرحا للأحداث ، و شكلت الاستفادة من الخبرات التركية المتطورة اضافة نوعية للعمل بشهادة الممثلين بفضل الاحترافية العالية و توظيف التكنولوجيات الحديثة .مشاعر هو الأضخم بين بقية الأعمال من حيث الميزانية التي فاقت 10 مليارات و عدد الحلقات التي تزيد على المائة ، وهو عمل رومانسي اجتماعي تختلط فيه العواطف بصراع المافيا و مراكز النفوذ .و بلغنا ان المسلسل سيدبلج الى لغات و لهجات دول عديدة وهو دليل على ثقة المنتجين في المشروع و قدرته التسويقية العالية .هذا و علمنا ايضا ان "نيتفيليكس"دخلت في نقاش مع قناة قرطاج+ لمواصلة هذا العمل بعد رمضان ." مشاعر" قد يكون مفاجأة للشباب الباحث عن الحركة و الاثارة و التشويق و تسارع الاحداث ، و سيقبل عليه جمهور النساء بفضل طابعه الرومانسي و الاجتماعي .