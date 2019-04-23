ديبلوماسيتنا الباهتة في ليبيا المتفجّرة

Mardi 23 Avril 2019



لماذا تبدو ديبلوماسيتنا مرتبكة امام هذا الوضع ؟

تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا خطيرا منذ الهجوم على طرابلس الذي يقوده خليفة حفتر بدعم فرنسي اماراتي سعودي و مصري ، وهو عمل يضرب العملية السياسية بين الأطراف المتنازعة برعاية الامم المتحدة و خاصة اتفاق الصخيرات .هذا الهجوم دفع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج الى اعلان التعبئة العامة و اعتبار خليفة حفتر خارجا عن القانون و تصدر ضده بطاقة جلب . و اعلن ثوار 17 فبراير و كتائب مصراته عزمهم الدفاع عن العاصمة طرابلس وسط تهديدات بامتداد الصراع الى مناطق اخرى ، و رغم الدعم الخارجي لم تتمكن قوات حفتر من تحقيق اختراق حقيقي بل هزم في مناطق عديدة جنوب طرابلس فيما أعلن السراج و قواته هجوما مضادا .في هذا الوضع المتفجر على حدود تونس الجنوبية كان اداء الديبلوماسية التونسية باهتا و بدائيا و تصرفت كما لو كانت الحرب بين دول البلطيق ، و استعاد بعض المسؤولين وتوابعهم من الاعلاميين اسطوانة ثوابتنا الديبلوماسية و منها عدم التدخل في شؤون الآخرين ،، هنا يظهر فقر الخيال و غياب استراتيجية حقيقية للامن القومي الذي يجب ان ينطلق من دول الجوار لأن الامارات و السعودية و مصر لهم اجندات هدامة و تخريلية ضد الثورات العربية و الدولتان الخليجيتان بعيدتان جدا عن ليبيا ، أما مصر فيمكن ايجاد مبررات في اصطفافها مع حفتر لأن أمنها القومي و مصالحها مع المنطقة الشرقية و بنغازي .لكن مصالح تونس العليا امنيا و حتى اقتصاديا مع الغرب الليبي بحكم حجم المبادلات التجارية و التنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب ، و مازالنا نتذكر ان معركة بن قردان الحاسمة ضد الدواعش كانت بتنسيق مع الطرف الليبي .و استمرار الحرب و سقوط طرابلس في أيدي ميليشيات حفتر يعني نزوح مئات الآلاف من الليبيين نحو تونس و التي تأوي حاليا مليون و نصف مليون ليبي .يشارك وزير خارجيتنا خميس الجيناوي باستمرار في اجتماعات دول الجوار الليبي مع نظرائه من الجزائر و مصر لكن وقوف مصر الى جانب حفتر يجعل تلك اللجنة ميتة سريريا . اما عن الدعم الخارجي و الخوف من تاثيراته على تونس لو انحازت الى مصالحها و حكومة طرابلس فلن يكون له تاثير بحكم ان حكومة السراج هي حكومة وفاق وطني معترف بها لدى المجتمع الدولي ، و نستحضر أيضا أن فرنسا و ايطاليا حليفتان في الاتحاد الاوروبي و الحلف الأطلسي لكن حدث بينهما توتر بسبب تضارب المصالح في ليبيا و تابعنا اتهامات خطيرة وجهها نائب رئيس الحكومة الايطالي الى فرنسا التي اتهمها بسرقة ثروات افريقيا و التسبب في نزوح سكانها نحو أوروبا . اما عن دعم ترامب لحفتر و ان بدا غير متأكد و فيه مبالغة مقصودة لارباك الخصوم فإنه لا يعني التسليم به و إلا فلا معنى للاعتراض على قراره بسيطرة اسرائيل على القدس و لا على تمليكه الجولان السوري المحتل الى الصهاينة !!؟في الديبلوماسية و الجغرافيا السياسية يدافع الجميع عن مصالح بلدانهم و لو تضاربت المصالح مع الحلفاء ، ولا احد ينكر أن تركيا حليفة للولايات المتحدة لكن اردوغان خالف الأمريكان في شمال سوريا و دخلت قواته حفاظا على ما يسميه امن تركيا القومي من الجماعات الارهابية .للاسف لازالت ديبلوماسيتنا تقليدية و تعالج المشاكل الجديدة بعقلية الماضي و أدواته ،، و ادعاء تبني التمشي البورقيبي مخاتل لأن تونس دعمت الثورة الجزائرية و غارات فرنسا على ساقية سيدي يوسف شاهدة على ذلك ، كما أرسل بورقيبة كتيبة عسكرية في حرب 1973 مع اسرائيل رغم علاقاته المميزة مع الغرب .لا يعني ذلك دخول تونس في الحرب لكن يجب ان يكون موقفها صارما ضد العدوان على طرابلس و يمكن ان تنسق اكثر مع الجزائر و المغرب لوضع حد للقتال و وقف الحرب .كاتب و محلل سياسي