الاتحاد الأوروبي يأسف لإنهاء واشنطن إعفاءات استيراد النفط الإيراني

Mardi 23 Avril 2019
الأناضول - بروكسل/أتا أفق شكر - أعلن الاتحاد الأوروبي، عن أسفه من إعلان واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول تستورد النفط من إيران.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، حول القرار الأمريكي المتعلق بوقف الإعفاءات التي حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر/ كانون أول الماضي: " نشعر بالحزن تجاه القرار الأمريكي".
"وأكدت كوسيانسيتش" أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام بالاتفاق النووي، طالما أنّ إيران تتحمل مسؤولياتها.
واعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل، لن تتمكن أي من دول العالم من شراء النفط الإيراني، بفعل العقوبات الأمريكية على طهران.
في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، دخلت حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، أثرت على إنتاج الخام والصادرات.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
ومنحت واشنطن ثماني دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت، وهي: تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، حول القرار الأمريكي المتعلق بوقف الإعفاءات التي حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر/ كانون أول الماضي: " نشعر بالحزن تجاه القرار الأمريكي".
"وأكدت كوسيانسيتش" أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام بالاتفاق النووي، طالما أنّ إيران تتحمل مسؤولياتها.
واعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل، لن تتمكن أي من دول العالم من شراء النفط الإيراني، بفعل العقوبات الأمريكية على طهران.
في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، دخلت حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، أثرت على إنتاج الخام والصادرات.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
ومنحت واشنطن ثماني دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت، وهي: تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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