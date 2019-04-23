الهند الأولى عالميا من حيث معدلات القراءة

Mardi 23 Avril 2019
الأناضول - تحتل الهند، المركز الأول عالميا، من حيث معدلات القراءة، وتليها كل من تايلاند والصين.
هذا ما ذكرته معطيات صادرة عن مؤسسة بريطانية متخصصة في قياس درجة الثقافة العالمية، حصل عليها مراسل الأناضول.
ونشرت المؤسسة هذه المعطيات، تزامنا مع الذكرى السنوية، لليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، الذي يصادف 23 أبريل/نيسان من كل سنة.
وذكرت المعطيات، أن المواطن الهندي يخصص 10 ساعات و42 دقيقة أسبوعيا من أجل القراءة، بينما التايلاندي 9 ساعات و24 دقيقة، لممارسة نفس الهواية.
بينما يقضي المواطن الصيني 8 ساعات، والمصري 7 ساعات و30 دقيقة أسبوعيا للقراءة، يخصص المواطن التشيكي 7 ساعات و24 دقيقة.
أما المواطن السويدي فيمارس القراءة بمعدل 7 ساعات و6 دقائق أسبوعيا، والفرنسي 6 ساعات و54 دقيقة، والمجري 6 ساعات و48 دقيقة، فيما السعودي 6 ساعات و54 دقيقة.
وأوضحت المعطيات أيضا، أن تركيا احتلت المرتبة 18 عالميا، بمعدل 5 ساعات و48 دقيقة لكل مواطن أسبوعيا.
وأعلنت نفس المعطيات، أن القرآن الكريم، هو أكثر الكتب قراءة في العالم، يليه الإنجيل.
وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في 23 أبريل من كل عام، باليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، منذ 1995.
هذا ما ذكرته معطيات صادرة عن مؤسسة بريطانية متخصصة في قياس درجة الثقافة العالمية، حصل عليها مراسل الأناضول.
ونشرت المؤسسة هذه المعطيات، تزامنا مع الذكرى السنوية، لليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، الذي يصادف 23 أبريل/نيسان من كل سنة.
وذكرت المعطيات، أن المواطن الهندي يخصص 10 ساعات و42 دقيقة أسبوعيا من أجل القراءة، بينما التايلاندي 9 ساعات و24 دقيقة، لممارسة نفس الهواية.
بينما يقضي المواطن الصيني 8 ساعات، والمصري 7 ساعات و30 دقيقة أسبوعيا للقراءة، يخصص المواطن التشيكي 7 ساعات و24 دقيقة.
أما المواطن السويدي فيمارس القراءة بمعدل 7 ساعات و6 دقائق أسبوعيا، والفرنسي 6 ساعات و54 دقيقة، والمجري 6 ساعات و48 دقيقة، فيما السعودي 6 ساعات و54 دقيقة.
وأوضحت المعطيات أيضا، أن تركيا احتلت المرتبة 18 عالميا، بمعدل 5 ساعات و48 دقيقة لكل مواطن أسبوعيا.
وأعلنت نفس المعطيات، أن القرآن الكريم، هو أكثر الكتب قراءة في العالم، يليه الإنجيل.
وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في 23 أبريل من كل عام، باليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، منذ 1995.
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