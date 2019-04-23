سلطات سريلانكا تعتقد أن الهجمات الإرهابية على أراضيها أتت كرد على عمل نيوزيلندا الإرهابي

Mardi 23 Avril 2019



باب نات/سبوتنيك

- اعتبرت سلطات سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة الهجمات الانتحارية التي ضربت سريلانكا، كانت رداً على العمل الإرهابي في نيوزيلندا.وأفادت قناة "نيوز1ست"، مع الإشارة إلى وزير الدفاع ووسائل الإعلام، روان وييواريدي، بأن التحقيق الأولي يظهر أن الهجمات تمت من قبل متطرفين محليين رداً على الهجمة الإرهابية في كرايست تشيرتش النيوزيلندية.هذا وحدثت يوم الأحد الماضي، سلسلة هجمات إرهابية انتحارية. وفي يوم الإثنين، حدث تفجير آخر قرب أحد الكنائس التي استهدفها تفجير يوم الأحد الماضي. ووفقاً للبيانات الأخيرة، لقى 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.ويذكر أن مدينة كرايست تشيرتش شهدت هجوما إرهابياً دمويا، يوم الجمعة 24 آذار/مارس، استهدف خلاله أحد الأشخاص بنيران بندقية آلية مُصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين.