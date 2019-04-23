نادي حمام الانف - حاتم الميساوي يخلف لطفي السليمي

Mardi 23 Avril 2019



وات

- اعلن نادي حمام الانف عن توصله لاتفاق مع المدرب حاتم الميساوي للاشراف على اكابر كرة القدم خلفا للمدرب لطفي السليمي.وجاء هذا التغيير عقب تعادل نادي الضاحية الجنوبية على ارضه امام نجم المتلوي (1-1) في الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وتتمثل مهمة الاطار الفني الجديد في انقاذ الفريق من النزول الى الرابطة الثانية.ويحتل نادي حمام الانف في اعقاب الجولة العشرين المركز قبل الاخير برصيد 16 نقطة.ويلاقي نادي الضاحية الجنوبية في الجولة القادمة اتحاد تطاوين يوم الاحد القادم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين.