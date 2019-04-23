Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ala Eyne  

نادي حمام الانف - حاتم الميساوي يخلف لطفي السليمي

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - اعلن نادي حمام الانف عن توصله لاتفاق مع المدرب حاتم الميساوي للاشراف على اكابر كرة القدم خلفا للمدرب لطفي السليمي.

وجاء هذا التغيير عقب تعادل نادي الضاحية الجنوبية على ارضه امام نجم المتلوي (1-1) في الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وتتمثل مهمة الاطار الفني الجديد في انقاذ الفريق من النزول الى الرابطة الثانية.

ويحتل نادي حمام الانف في اعقاب الجولة العشرين المركز قبل الاخير برصيد 16 نقطة.
ويلاقي نادي الضاحية الجنوبية في الجولة القادمة اتحاد تطاوين يوم الاحد القادم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين.

  
  
     
  
festival-2ab432a3e55b006f7ac6df492f4df520-2019-04-23 14:40:20






0 de 0 commentaires pour l'article 181030



En continu

الثلاثاء 23 أفريل 2019 | 17 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:34 04:00
22°
 22° % 53 :الرطــوبة
تونــس 13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-1325°-1524°-1523°-1521°-12
  • Avoirs en devises
    13487,8

  • (22 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,40027 DT        1$ =3,01019 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 avril)   672,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556032068|181030 437|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires