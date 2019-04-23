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بطولة افريقيا لرفع الاثقال - المنتخب التونسي يتحول اليوم الى القاهرة

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - يتحول المنتخب التونسي اليوم الثلاثاء الى العاصمة المصرية للمشاركة في البطولة الافريقية لرفع الاثقال المقررة من 24 الى 30 افريل الجاري.
وستكون تونس ممثلة في هذه التظاهرة القارية ب18 رفاعا ورفاعة وهم امين بوحجبة (61 كلغ) ومحمد عزيز بلحاج (61 كلغ) وحسين بن حميدة (67 كلغ) وكارم بن هنية (73 كلغ) وسليم بشيني (81 كلغ) ورمزي بهلول (81 كلغ) ورامي بهلول (89 كلغ) ووجيه التليلي (96 كلغ) وايمن باشا (109 كلغ) ويسرى بن عيسى (49 كلغ) وزهرة الشيحي (49 كلغ) وشيماء درويش (55 كلغ) ونهى الاندلسي (55 كلغ) وغفران بلخير (59 كلغ) واية الرزقي (59 كلغ) ويسرى العبيدي (64 كلغ) وشيماء الرحموني (64 كلغ) واماني بن موسى (87 كلغ).
ومن المقرر أن تشهد البطولة، مشاركة أكثر من 177 لاعبا ولاعبة من 15 بلدا افريقيا، باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة والمقرر لها عام 2020 باليابان.


  
  
     
  
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