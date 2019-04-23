ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 310 قتيل

Mardi 23 Avril 2019



الأناضول

ارتفعت الثلاثاء، حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، إلى 310 قتيلا، بحسب إعلام محلي.وذكر موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 310، فيما بلغ عدد المصابين 480 شخصًا.ونقل الموقع عن وزارة الصحة قولها، إن هناك 41 جثة مجهولة الهوية في المستشفيات.وكانت آخر حصيلة كشفت عنها الشرطة المحلية، أمس الإثنين، بلغت 290 قتيلًا، و500 جريحًا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.والأحد، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.