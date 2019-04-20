Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Chakli Tani Hobbak Inta  

بن علي يتجرع الإهانة على يد المرزوقي وقراش..

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
نصرالدين السويلمي

ليس بن علي إلا كغيره من رؤساء العرب ، يكفي ان يرى احدهم في سلطة ظن انه سيموت فيها ويورّثها لأسرته، حتى تنخره الحسرة ويهده الكمد، لكن ماذا عنه وهو يشاهد بعينه ويتألم بجميع جوارحه، حين يرى احد اكبر خصومه واكثرهم تشنيعا به يدخل القصر بإرادة الشعب عبر تزكية نوابه، كيف به وهو في جدة والصورة المشعة الصاعقة تلاحقه لتنغص عليه، مرة تصله صورة للمرزوقي في بهو القصر ومرة في الصالون واخرى في الارشيف، ومرة يدخل غرفة نسرين ثم يمر على غرفة محمد ، وحين يتعب يترمي فوق سرير ليلى ، قبل ذلك كان وضع برنصه فوق كرسي الحجابة وكدس بعض الكتب مكان مكياجها.. ذلك العذاب الادنى والعذاب الاقصى حين يدوس هذا المنصف على الإتيكيت، ويهتك عرض البريستيج، ويبالغ في خلع أبواب القصر حتى وطأته تلك الأقدام القادمة من وراء البلاكات.


تنكمش ليلى، تتصلب اعصابها وتكاد شرايينها ايضا، حين ترى صورة لسعيدة قراش تتبختر حافية، تطأ باقدامها الانيقة فوق السجاد الباهظ الذي اهداه لها القذافي، ثم تراها اخرى امام مرآتها، يشخص بصرها! لا تصدق!! هل حقا ما ترى!!! نعم تلك سعيدة قراش تمشّط شعرها الغجري الداكن كسواد الليل العميق، تلك قراش تمد اناملها الرقيقة لتسحب "حكة" كحل بنت الطرابلسي من الدرج، تخضب عيونها الحوراء بما لذ وطاب منه.. تفتح سعيد الخزانة، يقفز قلب ليلى، يحاول خلع القفص الصدري، تفعلها سعيدة! تأخذ القبعة التي أهداها ساركوزي لبنت الطرابلسي، تتعطر من عطرها، ثم تذهب ليستشيرها الباجي، فهي مستشارة.....

يتنهد بن علي، تعاجله ليلى لتخفف عن نفسها، شفت ماهو شفت! تعتقد المسكينة انه يتألم لألمها المؤنث، بينما بن على يكاد يمضغ كبده من الغيظ، يدرك هذا المخلوع ان فوق مكتبه يجلس خصمه اللدود...أمرزوقي يجلس فوق عرش الرئيس!!!! يدرك ايضا ان خزانة زوجته تعبث بها واحدة من خدمه، قوادته، الذين كان يرسلهم يسرحون في المجتمع يوزعون الاشرطة الجنسية المفبركة.. أوطدية في غرفة نوم الرئيس!!! أي نعم ايها الأبله، لقد ارتقوا بعدك يا عدو نفسك..

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 180868

AdnaneSaidi  (Tunisia)  |Samedi 20 Avril 2019 à 10h 53m |           
بسم الله الرحمان الرحيم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (1

Citoyenlibre  (France)  |Samedi 20 Avril 2019 à 10h 12m |           
المشكلة عند مسؤولينا انهم لا يعرفوا استيعاب الدروس ،،، وكانهم في عالم آخر ،،،،



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