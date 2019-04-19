السماح ل500 مشجع للهلال و150 للنجم لمتابعة مباراة اياب ربع نهائي كاس الكاف

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- اعلنت الصفحة الرسمية للهلال السوداني على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نقلا عن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انه تقرر السماح ل500 مشجع للهلال و150 للنجم الساحلي لحضور المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم 23 افريل الجاري على ملعب الجيش بالسويس لحساب اياب الدور ربع النهائي لكاس الكنفدرالية الافريقية.وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد رفض طلب الهلال السودني نقل المباراة الى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مفضلا إقامتها في مصر خصوصا أن المتأهل سيواجه الزمالك المصري يوم 28 أفريل في ذهاب الدور نصف النهائي.وأوضح الطريفي الصديق رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال على الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك أن قرار الاتحاد الإفريقي تعسفي ولا يوجد ما يدعو إلى نقل المباراة إلى مصر مؤكدا أنّ الهلال ملتزم بالقرار في نهاية المطاف وسيعمل من أجلّ التأهل إلى الدور المقبل.يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تحويل المقابلة الى مصر على خلفية الاحداث السياسية التي يعيشها السودان.ويحتاج ممثل السودان إلى الفوز بهدفين للتأهل إلى الدور المقبل بعدما حسم النجم الساحلي موقعة الذهاب في سوسة 3-1.