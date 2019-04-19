مدينة العلوم بتونس تحتفل يوم الأحد القادم باليوم العالمي للأرض

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- أعدت مدينة العلوم بتونس العديد من التظاهرات والفقرات المتنوعة للاحتفال يوم الأحد 21 أفريل الجاري باليوم العالمي للأرض الموافق ليوم 22 أفريل من كل سنة.وأشار بلاغ لمدينة العلوم تلقت (وات) نسخة منه اليوم الجمعة الى أن الاحتفال بهذا اليوم يندرج في اطار توعية العموم بالصعوبات التي تواجه كوكب الارض على غرار أنواع التلوث والتقلبات المناخية وموارد الطاقة.ويتضمن برنامج التظاهرة عديد الفقرات المتنوعة منها تقديم خمس محاضرات مشفوعة بنقاش حول الجيولوجيا والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة لأجل الاقتصاد في الطاقة ومحيط نظيف والأرض البيولوجية... التحدي ومسؤوليتي أمام التغيرات المناخية الى جانب عرض دراسة اجتماعية لأفران الجير بولاية زغوان.كما سيتم بالمناسبة عرض لفيلم علمي حول "الجامعيون" تقدمه جمعية "آمال غيزان " ومعرض حول الصخور والمعادن الثمينة تقدمه "الجمعية التونسية للنساء المتخصصة في علوم الأرض".