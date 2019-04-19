Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

انطلاق تصويت مصريي الخارج على تعديلات الدستور

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
الأناضول - نيوزيلندا -

التعديلات وافق عليها البرلمان نهائيا، وتسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية البقاء في الحكم حتى 2030


بدأ تصويت مصريي الخارج في الاستفتاء على تعديلات دستور البلاد الذي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية البقاء في الحكم حتى 2030، وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).

ووفق وسائل إعلام محلية، فتحت سفارة مصر في ولينغتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم، الخميس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة (9:00 صباح الجمعة بتوقيت نيوزيلندا).

ومن المقرر أن تغلق اللجنة أبوابها الجمعة عند الساعة 21:00 بتوقيت نيوزيلندا، وهو الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وبيان لوزارة الخارجية.

ووفق المصدر ذاته، تعد نيوزيلندا أول دولة تفتح مصر فيها مقر الاقتراع حسب توقيتها المحلي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات (حكومية)، قررت الأربعاء، إجراء اقتراع الاستفتاء بالخارج الجمعة والسبت، والأحد، وفي الداخل السبت والأحد والإثنين، بعد يوم من موافقة البرلمان التي تمتلك أغلبية مؤيدة للنظام على تلك التعديلات المطروحة للاستفتاء بكتلة تصويتية كبيرة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الخارجية في بيان، إنه تم إنشاء 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج، تبدأ بالتوقيت المحلي للدولة من 9 صباحا حتى 9 مساءً، دون توضيح عدد من يحق لهم التصويت بالخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات (حكومية) أعلنت عدم إجراء التصويت في 4 دول هم اليمين وليبيا وسوريا والصومال، وهذا الحظر تكرر في الانتخابات الأخيرة نظرا للأوضاع الأمنية في تلك البلاد التي لا تسمح بإتمام الاستحقاقات، متعهدة متعهدًا بإدارة العملية بـ"نزاهة وضمير" وتحت إشراف قضائي كامل.
وفي الداخل، يحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، متوزعين على 10 آلاف و878 مركزا انتخابا، و13 ألفا و919 لجنة انتخابية (مركز اقتراع أصغر)، في عملية انتخابية تحت إشراف نحو 15 ألفا و324 قاضيا يعاونهم حوالي 120 ألف موظف.

ويعد ذلك أول دمج لأيام اقتراع في الخارج والداخل بالاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، حيث كانت أيام الاقتراع متتالية في الخارج أولا ثمّ تليها في الداخل دون دمج.

وشهدت مصر، منذ التحول للجمهورية في خمسينات القرن الماضي، 18 استفتاء تنوعت بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض.


  
  
     
  
festival-d8d25d822a5300b608e26511c188f58d-2019-04-19 08:42:16






0 de 0 commentaires pour l'article 180800



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665793|180800 386|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires