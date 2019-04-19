Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

السودان.. ''العسكري'' يجري إعفاءات بعدة مناصب حكومية

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
الأناضول - الخرطوم-

الإعفاءات شملت مسؤولين بوزارتي الإعلام والإتصالات، والموارد المائية والكهرباء



أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، عدة قرارات أعفى بموجبها عدد من المسؤولين الحكوميين بوزارتي الإعلام والإتصالات، والموارد المائية والكهرباء.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.
وبحسب البيان، تم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والإتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وكلف المجلس العسكري، عبد الماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والإتصالات، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه القرارات بعد ساعات من إعفاء المجلس المجلس العسكري الانتقالي، السفير بدرالدين عبدالله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، الذي كان بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

  
  
     
  
festival-fd8245a2107d91d2ac7bc1393fb34ef4-2019-04-19 08:35:53






0 de 0 commentaires pour l'article 180798



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665377|180798 544|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires