رئيس الجمهورية يهنئ فريق النجم بمناسبة تتويجه بكأس زايد للأندية الأبطال

Jeudi 18 Avril 2019



باب نات

- هنّأ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اتصال هاتفي مساء يوم الخميس 18 أفريل 2019، رئيس فريق النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين، بمناسبة تتويج فريقه بكأس زايد للأندية الأبطال بعد انتصاره على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية بمدينة العين الإمارتيّة.وقدّم رئيس الدولة بالمناسبة تهانيه لكل لاعبي فريق النجم الرياضي الساحلي وطاقمه الفنّي والاداري وجماهيره العريضة على تتويجهم العربي، معربا عن بالغ تقديره لما يبذلونه من مجهودات لاعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والدوليّة، حاثا ايّاهم على مواصلة التألق لتظلّ الرياضة التونسية متألقة على الدوام.