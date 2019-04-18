Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

رئيس الجمهورية يهنئ فريق النجم بمناسبة تتويجه بكأس زايد للأندية الأبطال

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - هنّأ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اتصال هاتفي مساء يوم الخميس 18 أفريل 2019، رئيس فريق النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين، بمناسبة تتويج فريقه بكأس زايد للأندية الأبطال بعد انتصاره على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية بمدينة العين الإمارتيّة.

وقدّم رئيس الدولة بالمناسبة تهانيه لكل لاعبي فريق النجم الرياضي الساحلي وطاقمه الفنّي والاداري وجماهيره العريضة على تتويجهم العربي، معربا عن بالغ تقديره لما يبذلونه من مجهودات لاعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والدوليّة، حاثا ايّاهم على مواصلة التألق لتظلّ الرياضة التونسية متألقة على الدوام.


  
  
     
  
festival-6b8a1cb415f01f8aa5f161bf5f3a8eaf-2019-04-18 22:13:09






0 de 0 commentaires pour l'article 180793



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665395|180793 819|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires