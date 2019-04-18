متحدث باسم قوات الوفاق: استهدفنا عدة تمركزات لقوات حفتر‎

Jeudi 18 Avril 2019



الأناضول

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الخميس، أن قواتها سيطرت على منطقة العزيزية بالكامل (45 كلم جنوب طرابلس).وأشارت إلى أن قواتهم القادمة من محور السواني - الزهراء (30 كلم جنوب طرابلس) التحمت مع قوات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق (يقودها اللواء أسامة الجويلي)، المتواجدة بمركز مدينة العزيزية (مركز منطقة ورشفانة).وفي تصريح للأناضول، قال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، إن "الطيران الحربي شن عدة ضربات استهدفت تمركزات لقوات حفتر"، دون تفاصيل أكثر.فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الضربات الجوية استهدفت محافظة الجفرة (وسط)، ومدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).وأضاف قنونو، أن الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحفتر.ولفت قنونو، إلى أن قوات الوفاق، "أنهت عملية الطوق الأول (السيطرة على محيط طرابلس؛ منطقة العزيزية والطريق الساحلي)، وستبدأ عملية الطوق الثاني"، دون توضيح لمجال الأخير.وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق لها.ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎