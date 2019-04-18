أسبوع الفيلم الصيني بتونس : عرض خمسة أفلام حصريا على الوطنيتين 1 و 2

Jeudi 18 Avril 2019
وات - تم يوم الخميس بمقر مؤسسة التلفزة التونسية إمضاء اتفاقية سيتم بموجبها تنظيم أسبوع الفيلم الصيني بتونس سيتم خلاله عرض خمسة أفلام سينمائية بين روائية ووثائقية ستعرض انطلاقا من الإثنين 22 أفريل بصفة حصرية على القناتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية.
وسيتابع جمهور القناتين 1 و2 أفلام "الأبراج الاثني عشر" و"اذهب بعيدا أيها الورم" و"ترقية لا لا الوظيفة" و"الجبل والرجل والكلب" و"المشي إلى المدرسة".
وفي شريط فيدو قصير مسجل توجه الممثل الشهير والمخرج والمنتج الصيني "جاكي شان" برسالة إلى جمهور التونسي، معربا عن سعادته بعرض أحد أفلامه في تونس.
وتعرض القناة الوطنية يوم الأحد 21 أفريل، قبيل انطلاق هذا الأسبوع، فيلما وثائقيا جديدا (55 دق) تم إنجازه في مستهل سنة 2019 بعنوان "الطريق نحو السماء" وهو من إخراج شفيق قطاط وإنتاج كريم اللطيفي لفائدة التلفزة التونسية.
الإعلان عن إطلاق أسبوع الفيلم الصيني تم يوم الخميس بمناسبة حفل التوقيع بين الجانبين الصيني والتونسي بحضور السفير الصيني بتونس "وانغ ون بين" ووفد يمثل قناة الفيلم لجمهورية الصين الشعبية يترأسه مدير القناة "تساو ينغ" الشريكة في تنظيم الحدث الثقافي.
وفي كلمة بالمناسبة أشار السفير الصيني بتونس الى عراقة العلاقات القائمة بين تونس والصين واستقرارها وتطورها، مشيرا إلى أهمية أسبوع الفيلم الصيني ودوره في تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز الصداقة بين البلدين.
ومن جهته تحدث تساو ينغ عن أهمية الصناعة السينمائية في الصين مبينا أن بلاده أصبحت "ثاني أكبر سوق للفيلم في العالم وثالث أكبر منتج للأفلام " مضيفا أن "تونس تعد محورا اقتصاديا وثقافيا هاما في شمال افريقيا" ولفت الى أهمية وعراقة مهرجان قرطاج السينمائي.
وأعرب عن استعداد الجانب الصيني لتعزيز التواصل مع تونس في المجال السينمائي وبين القناتين الصينية والوطنية التونسية "على أساس التعاون المربح للجانبين والاحترام والثقة المتبادلة".
وفي السياق ذاته أعرب كاتب عام التلفزة التونسية فيصل الصحراوي عن الاستعداد لمزيد التعريف بتاريخ الصين وثقافتها من خلال تنظيم هذا الأسبوع مشيرا الى أهمية تقاسم فرص التنمية المتاحة.
وسيتابع جمهور القناتين 1 و2 أفلام "الأبراج الاثني عشر" و"اذهب بعيدا أيها الورم" و"ترقية لا لا الوظيفة" و"الجبل والرجل والكلب" و"المشي إلى المدرسة".
وفي شريط فيدو قصير مسجل توجه الممثل الشهير والمخرج والمنتج الصيني "جاكي شان" برسالة إلى جمهور التونسي، معربا عن سعادته بعرض أحد أفلامه في تونس.
وتعرض القناة الوطنية يوم الأحد 21 أفريل، قبيل انطلاق هذا الأسبوع، فيلما وثائقيا جديدا (55 دق) تم إنجازه في مستهل سنة 2019 بعنوان "الطريق نحو السماء" وهو من إخراج شفيق قطاط وإنتاج كريم اللطيفي لفائدة التلفزة التونسية.
الإعلان عن إطلاق أسبوع الفيلم الصيني تم يوم الخميس بمناسبة حفل التوقيع بين الجانبين الصيني والتونسي بحضور السفير الصيني بتونس "وانغ ون بين" ووفد يمثل قناة الفيلم لجمهورية الصين الشعبية يترأسه مدير القناة "تساو ينغ" الشريكة في تنظيم الحدث الثقافي.
وفي كلمة بالمناسبة أشار السفير الصيني بتونس الى عراقة العلاقات القائمة بين تونس والصين واستقرارها وتطورها، مشيرا إلى أهمية أسبوع الفيلم الصيني ودوره في تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز الصداقة بين البلدين.
ومن جهته تحدث تساو ينغ عن أهمية الصناعة السينمائية في الصين مبينا أن بلاده أصبحت "ثاني أكبر سوق للفيلم في العالم وثالث أكبر منتج للأفلام " مضيفا أن "تونس تعد محورا اقتصاديا وثقافيا هاما في شمال افريقيا" ولفت الى أهمية وعراقة مهرجان قرطاج السينمائي.
وأعرب عن استعداد الجانب الصيني لتعزيز التواصل مع تونس في المجال السينمائي وبين القناتين الصينية والوطنية التونسية "على أساس التعاون المربح للجانبين والاحترام والثقة المتبادلة".
وفي السياق ذاته أعرب كاتب عام التلفزة التونسية فيصل الصحراوي عن الاستعداد لمزيد التعريف بتاريخ الصين وثقافتها من خلال تنظيم هذا الأسبوع مشيرا الى أهمية تقاسم فرص التنمية المتاحة.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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