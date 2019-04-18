الأركستر السمفوني التونسي يقدم عرضا جديدا بعنوان ''عالم جديد''

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- يقدم الأركستر السمفوني التونسي عرضا جديدا بعنوان "عالم جديد" بقيادة المايسترو "فلافيان بوى" وذلك يوم الجمعة 26 أفريل انطلاقا من السابعة والنصف مساء بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وسيقدّم فيه السمفونية التاسعة الشهيرة لأنتونين دفورجاك و"الكونشيرتو" لموريس رافيل.ويشارك في العرض أصوات أوبرا تونس بقيادة أميرة دخلية في لتقديم ثلاث من أشهر معزوفات "غابريال فوري: بافان، أغنية جان راسين والجن، وفق بيان صادر عن مدينة الثقافة .وتعتبر السمفونية التاسعة لأنتونين دفورجاك "واحدة من أهم الأعمال السمفونية التي كتبت عبر التاريخ وقد ألفها دفورجاك في شتاء 1893 عندما سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل أستاذا في معهد موسيقي بنيويورك لمدة سنتين.وعزف هذا العمل لأول مرة في أوركستر نيويورك في 19 ديسمبر 1893 وحققت شهرة عالمية، وتعبّر هذه السمفونية عن دفورجاك في المنفى بعيدا عن وطنه ألفها على ألحان أمريكية وخاصة منها الزنجية بل إن إحدى ألحانها تشبه أغنية زنجية عنوانها (ترفقي أيتها العربة) إلاّ أن أكثر ألحانها تشيكية الطابع.أما "الكونشيرتو" لموريس رافيل، الذي سيؤديها عازف البيانو فيكتوريان فانوستن، فهي آخر أعمال رافيل، وهي مبنية على النموذج التقليدي، ومستوحاة من مؤلفات "موزار" و"كامي سان صانز".