ليبيا: حكومة الوفاق الوطني تصدر مذكرة توقيف بحق المشير حفتر

Jeudi 18 Avril 2019



فرانس 24

- أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الخميس، مذكرة توقيف ضد المشير خليفة حفتر، وذلك وفقا لنص المذكرة التي نشرها المكتب الإعلامي التابع للحكومة.ويأمر المدعي العام العسكري بالقبض على حفتر وستة من ضباطه بتهمة شن غارات جوية على منشآت وأحياء مدنية. يأتي هذا القرار ردا على مذكرة توقيف أصدرها "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر في 11 أبريل/نيسان ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومسؤولين حكوميين آخرين في حكومته.إلى ذلك، أكدت فرنسا الخميس دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".وأضاف "علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".فرانس24/ أ ف ب / رويترز