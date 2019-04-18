Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

ليبيا: حكومة الوفاق الوطني تصدر مذكرة توقيف بحق المشير حفتر

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
فرانس 24 - أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الخميس، مذكرة توقيف ضد المشير خليفة حفتر، وذلك وفقا لنص المذكرة التي نشرها المكتب الإعلامي التابع للحكومة.

ويأمر المدعي العام العسكري بالقبض على حفتر وستة من ضباطه بتهمة شن غارات جوية على منشآت وأحياء مدنية. يأتي هذا القرار ردا على مذكرة توقيف أصدرها "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر في 11 أبريل/نيسان ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومسؤولين حكوميين آخرين في حكومته.


اقرأ أيضا: داخلية الوفاق تأمر بـ''إيقاف التعامل'' مع فرنسا بسبب دعمها لحفتر

إلى ذلك، أكدت فرنسا الخميس دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".

وأضاف "علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

  
  
     
  
festival-a9fdfc3c990466f2ff5706a4e49640ee-2019-04-18 19:53:37






3 de 3 commentaires pour l'article 180771

Tresor  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 20h 52m |           
شبيهم الليبية ! ماهمش خواتنا ومن دمنا ! ما يستاهلوش حتّى وقفة صغيرة وشوية تنديد بالمؤامرة الدّنيئة والعدوان الظّالم عليهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Tresor  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 20h 45m |           
يا توانسة , تأكّدتوا توّه إلّي هاكلّي مسميين رواحهم منظّمات مجتمع مدني في تونس ماهم إلّا ميليشيات وعصابات ما تتحرّك كان ما تجيهم أوامر من عند سيادهم

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 19h 42m |           
على كل الليبيين العمل على تطبيق هذه المذكرة كلّ من موقعه،حتى يتم القبض على مجرم الحرب حفتر وقادة مليشياته،و يرتاح الشعب الليبي البطل من إرهاب هؤلاء الخونة



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665812|180771 5328|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires