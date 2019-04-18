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الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام الجولة العشرين

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي السبت 20 والاحد 21 افريل الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :
السبت 20 افريل 2019
في رادس النادي الافريقي - اتحاد بنقردان كريم الخميري
في القيروان شبيبة القيروان - النادي البنزرتي خالد قويدر


الاحد 21 افريل 2019
في حمام الانف نادي حمام الانف - نجم المتلوي هيثم قيراط
في باردو الملعب التونسي - مستقبل قابس الصادق السالمي
في المنستير الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي نضال اللطيف
في قابس الملعب القابسي - النادي الصفاقسي محرز المالكي

  
  
     
  
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