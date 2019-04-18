قوات حفتر تستعيد السيطرة على قاعدة ''تمنهنت'' جنوبي البلاد

Jeudi 18 Avril 2019
الأناضول - وليد عبد الله
أعادت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الشرق، الخميس، بسط سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(جنوب) بعد ساعات من إعلان قوة تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها عليها، بحسب مصدر عسكري تابع للوفاق.
وقال المصدر العسكري للأناضول بأن القوات التابعة للوفاق سيطرت لساعات على القاعدة الجوية ومن ثم انسحبت منها.
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه بأن قواتهم استطاعات الاستيلاء على عدد من الآليات التابعة لقوات حفتر والتي كانت معدة للتوجه نحو طرابلس.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(30كم شرقي مدينة سبها) جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان لـ"قوة حماية الجنوب" التي تم تشكيلها بعد بدء العمليات العسكرية لخليفة حفتر في الجنوب(قبل عامين تقريبا) وأغلب عناصرها من التبو، نشرتها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".
وقالت القوة بأن "السيطرة على القاعدة جاءت تنفيذاً لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي (فايز السراج) وفي اطار عملية بركان الغضب(عملية عسكرية اطلقتها قوات الوفاق لصد هجوم خليفة حفتر على العاصمة مؤخرا) لتطهير المدن الليبية".
من جانبها نقلت قناة 218 نيوز (خاصة)، صباح اليوم، عن مصدر محلي بأن قرابة 15 سيارة مُسلحة تُهاجم مطار تمنهنت وتشتبك مع قوة التمركزات الأمنية التابعة لقوات حفتر.
بدورها، أكدت مصادر متطابقة ان قاعدة تمنهنت العسكرية تتعرض حتى ساعات ظهر الخميس لهجوم مسلح مجهول الهوية.
وفي تصريح للأناضول، قالت مصادر عسكرية تابعة لقوات خليفة حفتر أن "قاعدة تمنهنت العسكرية بالجنوب تتعرض للهجوم منذ صباح الخميس".
وتابعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "الهجوم تشنه قوات لم تعرف تبعيتها".
وتعد قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية أهم قاعدة جوية في الجنوب الليبي وهي تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومناطق الجفرة التي تتوسط البلاد وتربط مناطق ومدن الجنوب بالشمال.
أعادت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الشرق، الخميس، بسط سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(جنوب) بعد ساعات من إعلان قوة تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها عليها، بحسب مصدر عسكري تابع للوفاق.
وقال المصدر العسكري للأناضول بأن القوات التابعة للوفاق سيطرت لساعات على القاعدة الجوية ومن ثم انسحبت منها.
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه بأن قواتهم استطاعات الاستيلاء على عدد من الآليات التابعة لقوات حفتر والتي كانت معدة للتوجه نحو طرابلس.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(30كم شرقي مدينة سبها) جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان لـ"قوة حماية الجنوب" التي تم تشكيلها بعد بدء العمليات العسكرية لخليفة حفتر في الجنوب(قبل عامين تقريبا) وأغلب عناصرها من التبو، نشرتها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".
وقالت القوة بأن "السيطرة على القاعدة جاءت تنفيذاً لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي (فايز السراج) وفي اطار عملية بركان الغضب(عملية عسكرية اطلقتها قوات الوفاق لصد هجوم خليفة حفتر على العاصمة مؤخرا) لتطهير المدن الليبية".
من جانبها نقلت قناة 218 نيوز (خاصة)، صباح اليوم، عن مصدر محلي بأن قرابة 15 سيارة مُسلحة تُهاجم مطار تمنهنت وتشتبك مع قوة التمركزات الأمنية التابعة لقوات حفتر.
بدورها، أكدت مصادر متطابقة ان قاعدة تمنهنت العسكرية تتعرض حتى ساعات ظهر الخميس لهجوم مسلح مجهول الهوية.
وفي تصريح للأناضول، قالت مصادر عسكرية تابعة لقوات خليفة حفتر أن "قاعدة تمنهنت العسكرية بالجنوب تتعرض للهجوم منذ صباح الخميس".
وتابعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "الهجوم تشنه قوات لم تعرف تبعيتها".
وتعد قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية أهم قاعدة جوية في الجنوب الليبي وهي تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومناطق الجفرة التي تتوسط البلاد وتربط مناطق ومدن الجنوب بالشمال.
3 de 3 commentaires pour l'article 180749
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
- 08:16 نشاز آخر... بن علي 2.0
- 07:49 اليخت.. سري للغاية !
- Hier 21:50 جوائز الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن
- Hier 20:26 بوغلاب: إلي عندو سومنا يتفضل يشرينا !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
18°
|23°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-14
|20°-15
|21°-16
|30°-15
|26°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 609) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 46 375) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 45 614) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 413) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 45 365) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 42 780) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 41 054) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 39 767) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 598) عبير موسى امام القضاء
( 37 445) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 248) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 798) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 095) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 806) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 32 783) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 494) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 974) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 705) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 651) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 253) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur:قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير أخلاقية تجاه الجماهير التونسية