قوات حفتر تستعيد السيطرة على قاعدة ''تمنهنت'' جنوبي البلاد

Jeudi 18 Avril 2019



الأناضول

أعادت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الشرق، الخميس، بسط سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(جنوب) بعد ساعات من إعلان قوة تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها عليها، بحسب مصدر عسكري تابع للوفاق.وقال المصدر العسكري للأناضول بأن القوات التابعة للوفاق سيطرت لساعات على القاعدة الجوية ومن ثم انسحبت منها.وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه بأن قواتهم استطاعات الاستيلاء على عدد من الآليات التابعة لقوات حفتر والتي كانت معدة للتوجه نحو طرابلس.وفي وقت سابق اليوم أعلنت قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(30كم شرقي مدينة سبها) جنوبي البلاد.جاء ذلك في بيان لـ"قوة حماية الجنوب" التي تم تشكيلها بعد بدء العمليات العسكرية لخليفة حفتر في الجنوب(قبل عامين تقريبا) وأغلب عناصرها من التبو، نشرتها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".وقالت القوة بأن "السيطرة على القاعدة جاءت تنفيذاً لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي (فايز السراج) وفي اطار عملية بركان الغضب(عملية عسكرية اطلقتها قوات الوفاق لصد هجوم خليفة حفتر على العاصمة مؤخرا) لتطهير المدن الليبية".من جانبها نقلت قناة 218 نيوز (خاصة)، صباح اليوم، عن مصدر محلي بأن قرابة 15 سيارة مُسلحة تُهاجم مطار تمنهنت وتشتبك مع قوة التمركزات الأمنية التابعة لقوات حفتر.بدورها، أكدت مصادر متطابقة ان قاعدة تمنهنت العسكرية تتعرض حتى ساعات ظهر الخميس لهجوم مسلح مجهول الهوية.وفي تصريح للأناضول، قالت مصادر عسكرية تابعة لقوات خليفة حفتر أن "قاعدة تمنهنت العسكرية بالجنوب تتعرض للهجوم منذ صباح الخميس".وتابعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "الهجوم تشنه قوات لم تعرف تبعيتها".وتعد قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية أهم قاعدة جوية في الجنوب الليبي وهي تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومناطق الجفرة التي تتوسط البلاد وتربط مناطق ومدن الجنوب بالشمال.